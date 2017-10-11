В Аджарии изъято незаконное оружие

11.10.2017 11:16 Сотрудники департамента полиции МВД по Аджарии задержали в Батуми по обвинению в противоправном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов ранее неоднократно судимого, ныне отбывающего условное наказание Ш.К. 1991 года рождения.



Как сообщают в МВД, при личном обыске задержанного правоохранители изъяли незарегистрированный пистолет системы Браунинга и 41 боевой патрон.



Следствие ведется по факту противоправного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов (2-я и 3-я части статьи 236 УК Грузии).















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