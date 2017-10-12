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В Тбилиси проведена спецоперация против вымогателей


12.10.2017   12:22
По обвинению в незаконном лишении свободы и подготовке вымогательства сотрудники МВД Грузии и Главной прокуратуры в результате совместной спецоперации задержали четырех членов преступной группировки.

По данным следствия, обвиняемые с целю вымогательства суммы в крупном размере задумали похитить гражданина Г.Г.

С целью выполнения задуманного, они заранее сняли квартиру в том же жилом корпусе, где проживал пострадавший, откуда вели за ним наблюдение и изучали маршрут его передвижения.

Члены преступной группировки заранее разработали план действия. Полиция задержала обвиняемых в процессе подготовки преступления.

Во время личного обыска и обыска квартир задержанных, полиция изъяла огнестрельные оружия, боеприпасы, маски, мобильные телефоны, клейкие ленты, наручники, электрошок и парик.

Уголовное дело возбуждено по статьям «подготовка незаконного лишения свободы с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия» и «подготовка вымогательства группой лиц в целях получения имущества в крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 4 до 10 лет.






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