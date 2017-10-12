Саудиты заинтересованы в активном сотрудничестве с грузинским НТЦ «Дельта»

12.10.2017 14:34 В рамках конференции обороны и безопасности премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с начальником генерального штаба вооруженных сил Саудовской Аравии, генералом Абдул Рахман бин Салай аль-Баньяном.



В пресс-службе администрации правительства сообщают, что на встрече в ходе беседы отметили активизацию отношений между Грузией и Саудовской Аравией в последние годы. Подчеркнули значение углубления сотрудничества в сфере обороны и безопасности.



Саудовская Аравия также выразила заинтересованность продолжить активное сотрудничество с Грузией с точки зрения экспорта техники производства Научно-технического центра Минобороны Грузии "Дельта".



По сообщению администрации правительства, на встрече стороны рассмотрели вопросы региональной и глобальной безопасности.



Глава правительства Грузии поблагодарил делегацию Саудовской Аравии за участие в конференции.



Генерал Абдул Рахман бин Салай аль-Баньян передал Георгию Квирикашвили добрые пожелания принца Саудовской Аравии.















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