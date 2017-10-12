Джон Николсон: Мы ценим и уважаем контрибуцию Грузии в борьбе против международного терроризма

12.10.2017 15:12 В рамках конференции обороны и безопасности в Батуми министр обороны Грузии Леван Изория встретился с командующим миссии "Твердой поддержки" НАТО (RSM), Джоном Николсоном. На встрече присутствовали первый заместитель министра обороны Лела Чиковани, начальник генерального штаба вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая, и его первый заместитель, полковник Николоз Джанджгава.



По информации Министерства обороны, на встрече стороны рассмотрели вопрос участия Грузии в миссии НАТО "Твердой поддержки". Генерал Джон Николсон поблагодарил Грузию за вклад, внесенный в дело обеспечения всемирной безопасности.



"Мы ценим, и уважаем контрибуцию Грузии в борьбе против международного терроризма. Мы боремся именно с терроризмом в Афганистане. Давление наших, и коалиционных сил НАТО осуществляет превенцию террористических организаций, чтобы наши страны были защищены от подобных актов. Хочу еще раз поблагодарить Грузию за преданность, и громадный вклад. Среди стран-нечленов НАТО Грузия представлена в миссии "Твердой поддержки" самым большим контингентом на душу населения"- отметил Николсон.



Он еще раз выразил твердую поддержку Соединенных Штатов Америки в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии.



По заявлению грузинской стороны, Грузия активно продолжит поддержку международного мира и стабильности, как в евроатлантическом пространстве, так и за его пределами.



На встрече говорили также о программе готовности обороны Грузии (GDRP).



"У нас был разговор о том, что мы делаем вместе с целью усиления оборонных средств нашей страны. С данной точки зрения в текущем году у нас беспрецедентно хорошая динамика, связанная с совместными учениями, осуществлением амбициозных программ, таких как программа готовности обороны Грузии"- заявил министр обороны после завершения встречи.



По словам Левана Изория, в скором времени он встретится с секретарем обороны США Джеймсом Матиссом в Вашингтоне.



Завтра командующий миссии "Твердой поддержки" примет участие в конференции обороны и безопасности, организованной Министерством обороны Грузии. Генерал Джон Николсон выступит с речью в панели "НАТО после Варшавского саммита".

















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