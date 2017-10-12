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Грузия хочет принять участие в саммите НАТО 2018 года


12.10.2017   15:27
Грузия намеревается принять участие в запланированном на 2018 год саммите НАТО — об этом речь шла на встрече президента Грузии Георгия Маргвелашвили со спецпредставителем генсека альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймсом Аппатураем.

По информации пресс-службы президента Грузии, встреча состоялась 12 октября в Батуми в рамках проходящей там XI конференции по вопросам обороны и безопасности.

На встрече присутствовали секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили и международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе.

«На встрече обсуждались процесс интеграции Грузии с НАТО и подготовка к предстоящему саммиту, а также формат саммита и участие в нем президента Грузии», — заявил после встречи Раквиашвили.

Также Маргвелашвили обсудил с Джеймсом Аппатураем «ситуацию на оккупированных территориях» и вопрос России как «источника главных вызовов для Грузии».

Напомним, в саммите НАТО 2017 года Грузия участия не принимала. По заявлению представителей правительства Грузии, причиной был назван формат саммита, в котором впервые в ранге президента участвовал Дональд Трамп и который «был устроен специально для знакомства нового президента США с альянсом».






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