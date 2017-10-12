МВД Грузии сообщает о деталях плана похищения директора гипермаркета «Горгия»

12.10.2017 21:32 При похищении директора гипермаркета «Горгия» Гии Горгошадзе злоумышленники намеревались использовать и электрошокеры. Об этом сообщил «IPN» начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.



Как отметил Челидзе, у следствия в деле есть различные материалы, в том числе аудио- и видеоматериалы, по которым устанавливается, что злоумышленники были хорошо вооружены и похищение бизнесмена готовили весьма долгое время. Мамука Челидзе подтверждает, что в случае похищения злоумышленники планировали вынудить бизнесмена выдать им 5 миллионов долларов. По его же словам, полиция провела спецоперацию именно в тот день, когода должно было произойти похищение Гии Горгошадзе.



«Группа, которая нами задержана, была весьма хорошо организована. Члены группы в течение долгого времени присматривались к определенным деталям передвижения и личной жизни этого лица. Непосредственно к действиям они перешли после того, за месяц сняли квартиру в том же корпусе, где проживал бизнесмен. Договор аренды квартиры, с соблюдением полной конспирации, был заключен на имя иностранного гражданина. Из арендованной квартиры они осуществляли слежку. После того, как удостоверились в определенных технических вопросах, они начали думать об осуществлении похищения.



11 октября – день, когда они хотели похитить бизнесмена. У них было определенное вооружение, в том числе огнестрельное оружие, электрошокеры и т.д. Между ними были распределены и определенные роли, с точки зрения того, кто и как должен был себя вести при похищении упомянутого лица. В случае сопротивления, разумеется, ими рассматривалось и причинение физических повреждений бизнесмену, в частности, отключение посредством электрошокеров», - заявил Мамука Челидзе.



По словам начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД, на основании судебного постановления задержаны трое грузинских граждан и один иностранный гражданин.















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