В Австрии задержаны 14 участников ОПГ выходцев из Грузии

12.10.2017 21:38 Австрийская полиция отчиталась о ликвидации банды домушников, состоявшей из граждан Грузии.



Во время длившейся несколько месяцев масштабной полицейской спецоперации по подозрению в совершении серии квартирных краж задержаны 14 участников организованной преступной группы, которых подозревают в ограблении 25 домов в Вене и Инсбруке.



По данным правоохранительных органов Австрии, общая сумма похищенного составила 125 тысяч евро, сообщает издание Meinbezirk. Стоимость причиненного в ходе взломов домовладений материального ущерба пока не называется.



Австрийская пресса пишет, что всем задержанным от 20 до 42 лет. Большинство их прибыли в Австрию из Германии, Франции и Италии. Всех задержанных подозревают в членстве в международной криминальной группировке. Во время своего пребывания в стране они жили в общежитиях и квартирах в Тироле, Вене и населенных пунктах Нижней Австрии.



Расследование проводилось в течение нескольких месяцев. Выяснилось, что преступники вламывались в дома или квартиры, вырезая замки или балконные и оконные стекла с помощью профессиональных инструментов для взлома.



Напомним, что австрийские полицейские не впервые проводят операцию, направленную против этнических ОПГ выходцев из России и стран СНГ. 3 февраля в Вене были задержаны 22 выходца из Чечни в возрасте от 25 до 50 лет. В полицию обратились местные жители, которые посчитали подозрительной «сходку» из трех десятков человек на одном из дунайских островов. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили у собравшихся автомат, два пистолета и боеприпасы. Чеченцы объяснили свое нахождение на острове коллективной прогулкой во время празднования свадьбы. Позднее нескольким из задержанных было отказано в получении статуса беженцев.















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