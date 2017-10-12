Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Австрии задержаны 14 участников ОПГ выходцев из Грузии


12.10.2017   21:38
Австрийская полиция отчиталась о ликвидации банды домушников, состоявшей из граждан Грузии.

Во время длившейся несколько месяцев масштабной полицейской спецоперации по подозрению в совершении серии квартирных краж задержаны 14 участников организованной преступной группы, которых подозревают в ограблении 25 домов в Вене и Инсбруке.

По данным правоохранительных органов Австрии, общая сумма похищенного составила 125 тысяч евро, сообщает издание Meinbezirk. Стоимость причиненного в ходе взломов домовладений материального ущерба пока не называется.

Австрийская пресса пишет, что всем задержанным от 20 до 42 лет. Большинство их прибыли в Австрию из Германии, Франции и Италии. Всех задержанных подозревают в членстве в международной криминальной группировке. Во время своего пребывания в стране они жили в общежитиях и квартирах в Тироле, Вене и населенных пунктах Нижней Австрии.

Расследование проводилось в течение нескольких месяцев. Выяснилось, что преступники вламывались в дома или квартиры, вырезая замки или балконные и оконные стекла с помощью профессиональных инструментов для взлома.

Напомним, что австрийские полицейские не впервые проводят операцию, направленную против этнических ОПГ выходцев из России и стран СНГ. 3 февраля в Вене были задержаны 22 выходца из Чечни в возрасте от 25 до 50 лет. В полицию обратились местные жители, которые посчитали подозрительной «сходку» из трех десятков человек на одном из дунайских островов. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили у собравшихся автомат, два пистолета и боеприпасы. Чеченцы объяснили свое нахождение на острове коллективной прогулкой во время празднования свадьбы. Позднее нескольким из задержанных было отказано в получении статуса беженцев.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительство глубоководного порта Анаклия начнется в декабре
Почему растут расходы всеобщей программы здравоохранения?
В Грузию входит американское казино «Лас-Вегас»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Мы создаем еще один формат в контексте мирного урегулирования конфликта
Другая сторона вопроса, т.е. почему не сработает абхазская политика Торнике Шарашенидзе
На женевских дискуссиях стороны обменялись обвинениями
Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии
Опубликован список 25 человек, чьи останки были идентифицированы МККК
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппатурай: НАТО должно активно работать с соседями
Президент Болгарии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Азербайджан провел учения артиллерии и ракетных систем
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна