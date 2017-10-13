Европейский союз и Грузия проводят Стратегический диалог по вопросам безопасности

13.10.2017 10:57 11 октября Европейский союз и Грузия провели первое совместное совещание высокого уровня по Стратегическому диалогу и вопросам безопасности. По мнению ЕС, на однодневном мероприятии было отображено обязательство обеих сторон развивать сотрудничество в области внешней политики и политики безопасности в соответствии с Соглашением об ассоциации ЕС-Грузия.



На встрече ЕС также подтвердил свою признательность за важную роль Грузии в укреплении безопасности и стабильности в регионе и за его пределами.



"ЕС ценит роль Грузии как важного партнера в продвижении безопасности", - сказал Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллард. "Работая вместе, мы можем изменить ситуацию не только для наших граждан, но и на более широкой международной арене".



Другие темы, которые обсуждались во время диалога, включали борьбу с радикализацией, насильственным экстремизмом и гибридными угрозами. Обе стороны рассмотрели региональные проблемы и возможности, а также пути укрепления сотрудничества в области энергетической безопасности и защиты ключевой инфраструктуры, говорится в пресс-релизе ЕС.



С этого времени совещания такого типа будут проводиться на регулярной основе, по крайней мере, один раз в год, и будут сосредотачивать внимание на ряде актуальных вопросов, представляющих общий интерес в области внешней политики и политики безопасности.















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