Аппатурай: Сотрудничество со странами-соседями чрезвычайно важно для НАТО

13.10.2017 11:13 Безопасность и стабильность государств, соседствующими со странами-членами НАТО чрезвычайно важна для альянса, заявил спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в ходе международной Конференции по обороне и безопасности в Батуми.



«Считаю, что мы должны активно работать с соседними странами, так как стабильность в соседних странах означает стабильность для стран-членов НАТО», — сказал Аппатурай.



Он отметил, что приоритетом альянса остается сотрудничество со странами, которые располагают соответствующими стандартами безопасности и обороны. В качестве примера он привел Прибалтийские страны.



«В этих странах этот процесс запущен уже давно. Мы будем чувствовать себя безопаснее, если наши страны-соседи будут стабильными и будут в безопасности. Именно поэтому мы хотим видеть страны стабильными. Конечно же, и Грузию, которая является нашим партнером и другом на протяжении уже многих лет», — сказал Аппатурай.



Спецпредставитель генсека также подчеркнул важность сотрудничества с Евросоюзом.



«Я хочу отметить, что стандарты Евросоюза очень важны для стандартов НАТО и нашего развития. Нам нужен постоянный диалог друг с другом по тем вопросам, которые мы сегодня обсуждаем, потому что нас объединяют общие интересы», — сказал Аппатурай.

Он подчеркнул, что в рамках сотрудничества с ЕС одним из главных приоритетов НАТО остается кибербезопасность. Аппатурай добавил, что альянс проделал большую работу в этом направлении.



Участники Конференции по обороне и безопасности, прошедшей накануне в Батуми, обсуждали гибридные и асимметрические угрозы, будущее европейской безопасности и ситуацию с безопасностью в черноморском регионе.



Помимо Аппатурая, на конференции выступали командующий миссией «Решительная поддержка», генерал Джон Николсон, министр обороны Латвии Раймондс Бергманис, министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, заместитель помощника главы Пентагона Майкл Карпентер, профессор Колумбийского университета Линкольн Митчелл, заместители министров обороны стран — членов и партнеров НАТО, а также представители военного руководства Грузии, президент, премьер-министр страны и другие.















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