Аппатурай: Грузия начала фундаментальную реформу обороны

13.10.2017 14:53 Специальный представитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что Грузия осуществляет фундаментальную реформу обороны, и реформа успешная.



"Мы детально рассмотрели вопросы о сотрудничестве в разных сферах реформ. Грузия включена в фундаментальную реформу обороны, и она весьма успешна в этом. Я всегда говорю, "больше Грузии в НАТО, и больше НАТО в Грузии", и во время каждого визита это становится все более очевидным. Мы с нетерпением ждем министериала НАТО, саммита будущего года, чтобы определить, как мы продолжим сотрудничество на пути интеграции Грузии в НАТО"- заявил Джеймс Аппатурай после встречи с министром обороны.



По его же словам, на встрече с президентом и премьер-министром, наряду с вопросами обороны рассмотрели внутриполитические вопросы, в том числе конституционную реформу. Джеймс Аппатурай привел в подтверждение заключение Венецианской комиссии и заявление Евросоюза, и заявил, что в конечном итоге реформа с точки зрения конституционной реформы в Грузии проводится в правильном направлении.



В Батуми состоялась конференция обороны и безопасности. На 11-й конференции среди выступающих были командующий миссией "Твердой поддержки" НАТО, генерал Джон Николсон, заместитель Генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай, министр обороны Латвии Раймондс Бергманис, министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, заместитель помощника секретаря обороны США Майкл Карпентер, исследователь Колумбийского университета Линкольн Митчелл, исполнительный вице-президент Атлантического Совета США Деймон Вилсон, заместители министров обороны стран-членов и партнеров НАТО, и др.



Партнерами конференции являются Королевский институт объединенных служб исследования безопасности Великобритании (RUSI), и Институт международных отношений Франции (IFRI). Спонсор конференции - французская компания "Талес"(Thales).

















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