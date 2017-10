Клиники в Грузии не удовлетворяют элементарным требованиям кибербезопасности - эксперт NGT Group

13.10.2017 17:00 Клиники в Грузии не удовлетворяют элементарным требованиям кибербезопасности - заявил корр. агентства "Интерпрессньюс" эксперт компании NGT Group (www.next-gt.com) по вопросам кибер безопасности Анатолий Качановский.



Качановский отозвался на факт хакерской атаки на несколько клиник Грузии, и говорил о причинах, из-за которых участились кибератаки.



"Кибер атаки на IT инфраструктуры ведущих клиник Грузии приняли регулярный характер. По нашей оценке, активность преступников в медицинском секторе обусловлена масштабными инвестициями, осуществленными в сфере здравоохранения Грузии в последние годы. Следует отметить, что в отличие от банковского финансового сектора, из-за отсутствия регуляций клиники не удовлетворяют элементарные требования кибер безопасности. Так, например, IT инфраструктура клиник часто не защищена такими решениями первой необходимости, как т.н. "фаервол", или пусть даже антивирус, кроме того, когда клиники используют нелицензированные программные обеспечения во всей организации, все это дает возможность хакерам без труда атаковать незащищенную цель"- отметил Анатолий Качановский.



На компьютеры клиник "Ахали мзера" и "Давинчи" была осуществлена хакерская атака. В IT департаменте этих медицинских учреждений агентству заявили, что "хакеры требовали перечислить на электронный кошелек крипто валюту, биткойны, для того, чтобы получить шифр".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ