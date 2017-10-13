Польша отбила третью кибератаку россиян – министр обороны

13.10.2017 21:03 Министр обороны Антони Мацеревич заявил, что киберэксперты успешно отбили третью попытку хакерской атаки из России. Об этом сообщает Polskie Radio.



"Это была уже третья кибератака из России. К счастью, в Польше мы справились. Но угроза растет с каждым днем", - сказал Мацеревич.



Он отметил, что нападение было совершено на украинские предприятия, которые имеют отделения в других странах, в том числе в Польше.



"В других европейских странах их пришлось бы заблокировать, а в Польше - нет. В Польше мы предотвратили влияние на эти компании, их компьютерные системы", - сказал министр.



Мацеревич отметил, что проблема кибератак не касается какой-либо узкой сферы. "В наше время кибератака может уничтожить оборонный потенциал государства и вообще весь потенциал страны", - добавил он.

Он также сообщил, что в Польше продолжают работать над созданием кибервойск, в состав которых войдут около 1000 сотрудников.















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