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Столтенберг: Военный конфликт с Северной Кореей будет иметь разрушительные последствия


13.10.2017   22:20
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный конфликт с Северной Кореей будет иметь разрушительные последствия. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Соединенные Штаты имеют право защищаться и защищать своих союзников. В то же время я абсолютно уверен, что никто не хочет военного решения этого конфликта», - сказал Столтенберг, выступая в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

11 октября министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что народ требует «расплатиться с США огненным градом», а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что «обладающая неведомой, неисчерпаемой силой армия страны не оставит безнаказанной Америку».

19 сентября президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам президента, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.






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