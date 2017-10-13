Столтенберг: Военный конфликт с Северной Кореей будет иметь разрушительные последствия

13.10.2017 22:20 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный конфликт с Северной Кореей будет иметь разрушительные последствия. Об этом сообщает Lenta.ru.



«Соединенные Штаты имеют право защищаться и защищать своих союзников. В то же время я абсолютно уверен, что никто не хочет военного решения этого конфликта», - сказал Столтенберг, выступая в штаб-квартире альянса в Брюсселе.



11 октября министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что народ требует «расплатиться с США огненным градом», а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что «обладающая неведомой, неисчерпаемой силой армия страны не оставит безнаказанной Америку».



19 сентября президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам президента, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.















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