Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Граждане Бангладеш задержаны за попытку незаконно пересечь грузино-турецкую границу


14.10.2017   15:44
Шестерых граждан Бангладеш задержали в Грузии по обвинению в попытке незаконного пересечения грузино-турецкой границы, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

По данным следствия, обвиняемые пытались попасть из Грузии в Турцию в обход контрольно-пограничного пункта вблизи города Ахалцихе. Все шестеро были задержаны в пограничном секторе №5 «Ниала», .

Уголовное дело возбуждено по статье «попытка незаконного пересечения Государственной границы Грузии группой лиц», что наказывается лишением свободы на срок от 4 до 5 лет.

В начале сентября у ТПП «Сарпи» было пресечено сразу две попытки незаконного пересечения грузино-турецкой границы гражданами Бангладеш. Тогда были задержаны 10 человек.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинская делегация участвует в осенней встрече МВФ и группы ВБ
Газпром не может составить конкуренцию азербайджанскому газу на рынке Грузии - Хетагури
Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2018г – глава АЖД
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии совершено нападение на гендиректора компании «Гагрстрой»
Цихелашвили: Мы создаем еще один формат в контексте мирного урегулирования конфликта
Другая сторона вопроса, т.е. почему не сработает абхазская политика Торнике Шарашенидзе
На женевских дискуссиях стороны обменялись обвинениями
Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Эстонский дипломат Клаар сменит немца Зальбера на посту спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе
Уточнена стоимость проекта "Южный газовый коридор"
Азербайджан посетят послы ряда стран ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна