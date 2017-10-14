Граждане Бангладеш задержаны за попытку незаконно пересечь грузино-турецкую границу

14.10.2017 15:44 Шестерых граждан Бангладеш задержали в Грузии по обвинению в попытке незаконного пересечения грузино-турецкой границы, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.



По данным следствия, обвиняемые пытались попасть из Грузии в Турцию в обход контрольно-пограничного пункта вблизи города Ахалцихе. Все шестеро были задержаны в пограничном секторе №5 «Ниала», .



Уголовное дело возбуждено по статье «попытка незаконного пересечения Государственной границы Грузии группой лиц», что наказывается лишением свободы на срок от 4 до 5 лет.



В начале сентября у ТПП «Сарпи» было пресечено сразу две попытки незаконного пересечения грузино-турецкой границы гражданами Бангладеш. Тогда были задержаны 10 человек.















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