МВД: В грузинском сегменте интернета суицидальной игры «Синий кит» не существует

15.10.2017 13:18 Суицидальной интернет-игры «Синий кит» в грузинском сегменте интернета не существует, заявляют в министерстве внутренних дел страны.



В конце мая телекомпания «Рустави 2» распространила информацию о 12-летней девочке, которая пыталась покончить с собой, спрыгнув с пятого этажа. Согласно данным, она сделала это, получив приказ – в социальных сетях подросток общался с незнакомыми людьми. В связи со случившимся МВД начало следствие по двум статьям УК Грузии: «доведение до самоубийства» и «незаконное использование компьютерных данных или (и) компьютерных систем».

Спустя более чем четыре месяца после начала следственных мероприятий, в ведомстве решили сделать заявление о ходе расследования, «исходя из большого общественного интереса».



«В процессе расследования полиция детально изучила все поступающие сообщения, которые касались возможных фактов игры учащимися школ в «Синего кита». Вместе с тем, руководителям образовательных учреждений были даны указания, согласно которым они должны были сообщать полиции о случаях обнаружения у учащихся каких-либо травм, в том числе шрамов», — говорится в заявлении МВД.



В сообщении отмечается, что на основе полученных сообщений, полицией были допрошены десятки несовершеннолетних. В опросе подростков и других следственных мероприятиях также принимали участие квалифицированные психологи. Наряду с этим, сотрудники МВД занимались мониторингом и проверкой личных профилей несовершеннолетних в социальных сетях, их компьютеров и мобильных телефонов.

По итогам проведенных следственных мероприятий, в ведомстве пришли к выводу, что в грузинском интернет-пространстве не существует игры, опасной для жизни подростков.



«Со всей ответственностью заявляем, что на сегодняшний день, исходя из материалов следствия, факт существования т.н. онлайн-игры «Синий кит» в грузинском интернет-пространстве не подтвержден», — заключили в министерстве.



Следует отметить, что заявление МВД касается только одного факта. Вместе с тем, СМИ сообщают, что в Грузии за последние месяцы уже несколько подростков ушли из жизни под влиянием суицидальной интернет-игры.



"Новости-Грузия"











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