Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД: В грузинском сегменте интернета суицидальной игры «Синий кит» не существует


15.10.2017   13:18
Суицидальной интернет-игры «Синий кит» в грузинском сегменте интернета не существует, заявляют в министерстве внутренних дел страны.

В конце мая телекомпания «Рустави 2» распространила информацию о 12-летней девочке, которая пыталась покончить с собой, спрыгнув с пятого этажа. Согласно данным, она сделала это, получив приказ – в социальных сетях подросток общался с незнакомыми людьми. В связи со случившимся МВД начало следствие по двум статьям УК Грузии: «доведение до самоубийства» и «незаконное использование компьютерных данных или (и) компьютерных систем».
Спустя более чем четыре месяца после начала следственных мероприятий, в ведомстве решили сделать заявление о ходе расследования, «исходя из большого общественного интереса».

«В процессе расследования полиция детально изучила все поступающие сообщения, которые касались возможных фактов игры учащимися школ в «Синего кита». Вместе с тем, руководителям образовательных учреждений были даны указания, согласно которым они должны были сообщать полиции о случаях обнаружения у учащихся каких-либо травм, в том числе шрамов», — говорится в заявлении МВД.

В сообщении отмечается, что на основе полученных сообщений, полицией были допрошены десятки несовершеннолетних. В опросе подростков и других следственных мероприятиях также принимали участие квалифицированные психологи. Наряду с этим, сотрудники МВД занимались мониторингом и проверкой личных профилей несовершеннолетних в социальных сетях, их компьютеров и мобильных телефонов.
По итогам проведенных следственных мероприятий, в ведомстве пришли к выводу, что в грузинском интернет-пространстве не существует игры, опасной для жизни подростков.

«Со всей ответственностью заявляем, что на сегодняшний день, исходя из материалов следствия, факт существования т.н. онлайн-игры «Синий кит» в грузинском интернет-пространстве не подтвержден», — заключили в министерстве.

Следует отметить, что заявление МВД касается только одного факта. Вместе с тем, СМИ сообщают, что в Грузии за последние месяцы уже несколько подростков ушли из жизни под влиянием суицидальной интернет-игры.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинская делегация участвует в осенней встрече МВФ и группы ВБ
Газпром не может составить конкуренцию азербайджанскому газу на рынке Грузии - Хетагури
Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2018г – глава АЖД
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии совершено нападение на гендиректора компании «Гагрстрой»
Цихелашвили: Мы создаем еще один формат в контексте мирного урегулирования конфликта
Другая сторона вопроса, т.е. почему не сработает абхазская политика Торнике Шарашенидзе
На женевских дискуссиях стороны обменялись обвинениями
Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Постанджян: После смены власти мы запретим деятельность РПА в Армении
Большинство осетинских детей не владеют осетинским языком
МВФ: Бюджет Азербайджана достигнет профицита в 2018 году
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна