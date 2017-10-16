СБУ задержала радикалов, готовивших провокации на акциях протеста в Киеве 17 октября

16.10.2017 11:17 Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что Главное следственное управление Службы в рамках уголовного производства по признакам подготовки к совершению преступления, предусмотренного ч.1. ст.109 и ч.3 ст. 110-2 УК Украины проверяет информацию по поводу намерений лидеров отдельных радикально настроенных структур осуществить провокации с возможным силовым сценарием во время проведения массовой общественной акции 17 октября в Киеве, а также задокументированы факты поиска для этого стрелкового оружия и средств поражения.



"С целью не допустить причинения вреда жизни и здоровью людей и других тяжких последствий сотрудники СБУ пресекли указанные противоправные намерения путем блокирования 14 октября попытки приобрести 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета двух бывших активистов объединения "Революционные правые силы", - говорится в сообщении.



В пресс-центре добавили, что также в ходе проведения 9 обысков, изъято более 200 тысяч гривень, средства связи, компьютерную технику и другие вещи, которые использовались для подготовки действий провокационно-насильственного характера.



УНИАН











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