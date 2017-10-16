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Министр обороны Азербайджана прибыл в Грузию
16.10.2017 13:13
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов прибыл с визитом в Грузию.
Как сообщает грузинское бюро АПА, глава оборонного ведомства Азербайджана посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в парке в центре Тбилиси, возложил венок к его подножию.
В рамках визита Закир Гасанов проведет переговоры со своим грузинским коллегой Леваном Изория.
Отметим, 17-го октября состоится встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, в ходе которой стороны обсудят вопросы сотрудничества, региональной безопасности, а также проведут обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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