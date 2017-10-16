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Супруга главы комитета по обороне имеет совместный бизнес с гражданами России - СМИ
16.10.2017 14:47
Телекомпании "Рустави 2" стало известно о российских бизнес связях семьи депутата от большинства Ираклия Сесиашвили, в частности, что супруга председателя парламентского комитета обороны и безопасности Тинатин Кикилашвили вместе с российскими гражданами является дольщицей компании "Терминал ла Берса".
Семья Сесиашвили владеет 10% долей в компании таможенной услуги. Супруге Сесиашвили переоформили эту долю в компании таможенной услуги за 10 лари. Сам Ираклий Сесиашвили избегает комментариев со СМИ, и говорит о политическом заказе.
По данным интернет-издания "Регинфо", эта компания занимается экспортом-импортом, перевозками, лабораторной услугой на таможне.
Председатель парламентского комитета обороны и безопасности параллельно является руководителем группы доверия парламента Грузии.
В оппозиции заявляют, что на фоне активизации российской разведки в стране такие связи порождают вопросы, и на них следует дать надлежащие ответы.
Дольщики компании "Ла Берса", граждане Российской Федерации, фигурируют также в других компаниях, основанных в Грузии.
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