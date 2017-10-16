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Азербайджан и Грузия обсудили военное сотрудничество
16.10.2017 16:50
Находящийся с визитом в Грузии, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 16 октября встретился с министром обороны этой страны Леваном Изориа.
Как передает Vesti.Az со ссылкой на сайт Минобороны, коснувшись военно-политической обстановки в регионе, стороны подчеркнули, что подобные встречи имеют важное значение для объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, агрессивным сепаратизмом и другими явлениями, представляющими угрозу безопасности наших стран.
Министры обороны выразили уверенность в том, что расширение сотрудничества в военной сфере внесет вклад в углубление отношений, в частности взаимоотношений между министерствами обороны двух стран, а также укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе.
Стороны также особо подчеркнули важность развития формировавшегося двустороннего партнерства в обеспечении безопасности важных инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Азербайджана и Грузии.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.
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