Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Азербайджан и Грузия обсудили военное сотрудничество


16.10.2017   16:50
Находящийся с визитом в Грузии, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 16 октября встретился с министром обороны этой страны Леваном Изориа.

Как передает Vesti.Az со ссылкой на сайт Минобороны, коснувшись военно-политической обстановки в регионе, стороны подчеркнули, что подобные встречи имеют важное значение для объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, агрессивным сепаратизмом и другими явлениями, представляющими угрозу безопасности наших стран.

Министры обороны выразили уверенность в том, что расширение сотрудничества в военной сфере внесет вклад в углубление отношений, в частности взаимоотношений между министерствами обороны двух стран, а также укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе.

Стороны также особо подчеркнули важность развития формировавшегося двустороннего партнерства в обеспечении безопасности важных инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Азербайджана и Грузии.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские производители требуют принятия антидемпингового законодательства
Huffingtonpost: Грузия – новая жемчужина для путешественников
Грузинский «Либерти банк» продан зарегистрированной в Нидерландах EFG
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии совершено нападение на гендиректора компании «Гагрстрой»
Цихелашвили: Мы создаем еще один формат в контексте мирного урегулирования конфликта
Другая сторона вопроса, т.е. почему не сработает абхазская политика Торнике Шарашенидзе
На женевских дискуссиях стороны обменялись обвинениями
Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Переговоры Алиева и Саргсян завершились
Азербайджан и Грузия обсудили вопросы военного сотрудничества
Президент Армении прибыл в Женеву на встречу с президентом Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна