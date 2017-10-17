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Руководители ВС Азербайджана, Грузии и Турции обсудили вопросы сотрудничества


17.10.2017   14:19
В Тбилиси состоялась трехсторонняя встреча руководителей Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции.

Как передает грузинское бюро Report, в трехсторонней встрече приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая и начальник Генштаба ВС Турции, генерал армии Хулуси Акар.

В ходе встречи обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, региональную безопасность, совместную охрану реализуемых в регионе экономических проектов и другие вопросы.

Было отмечено, что трехстороннее сотрудничество внесет вклад в безопасность региона. Совместная охрана региональных проектов даст толчок не только безопасности самих проектов, но и стабильности в регионе, развитию и улучшению социального благосостояния народов трех стран.

В ходе встречи в центре внимания были урегулирование нагорно-карабахского конфликта, восстановление территориальной целостности Азербайджана и Грузии, процессы в Турции и в мире. Стороны высказали однозначную поддержку территориальной целостности Азербайджана и Грузии, заявили, что являются сторонниками урегулирования нагорно-карабахского и южноосетинского конфликтов в рамках территориальной целостности государств.






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