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Мамия Аласания похоронен с военными почестями во дворе церкви святого Николая на Нарикала


17.10.2017   16:10
Полковник безопасности Грузии Мамия Аласания похоронен с военными почестями во дворе церкви святого Николая на Нарикала. Был исполнен национальный гимн Грузии.

При погребении полковника безопасности наряду с членами его семьи и близкими присутствовал госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе.

До того в кафедральном соборе Пресвятой Троицы прошла гражданская панихида по Мамии Аласания и еще 24 лицам, доставленным в Тбилиси из Абхазии.

Захоронения расстрелянных сепаратистами в день падения Сухуми, 27 сентября 1993 года, до сих пор были неизвестны. 17 октября, спустя 24 года после гибели, героев похоронили с военными почестями.






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