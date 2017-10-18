Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Здание Совета ЕС эвакуировали из-за задымления


18.10.2017   15:35
Администрация вновь эвакуировала сотрудников из нового здания Совета ЕС, где в четверг и в пятницу пройдет саммит Евросоюза, из-за задымления в вентиляции в помещении расположенного в здании ресторана, говорится в сообщении генсекретаря Совета ЕС, передает РИА Новости.

Подобный инцидент в новом помещении Совета ЕС, где с прошлого года проводятся саммиты объединения, ранее произошел 13 октября.

"Несмотря на проверки и меры предосторожности сегодня произошел новый технический инцидент на одной из двух кухонь здания "Европа". Техническая проблема коснулась вентиляции кухонь в здании "Европа", распространив вредные дымы в кухне, что привело к недомоганию нескольких сотрудников", — сообщил генсекретарь Совета ЕС.

По его словам, "было принято решение в качестве меры предосторожности провести эвакуацию сотрудников, работающих в здании "Европа", в здание имени Юстуса Липсиуса".

"Инцидент не помешает проведению заседания Европейского совета 19-20 октября", — говорится в коммюнике.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Транзит нефти по трубопроводам Грузии за 9 месяцев снизился на 3,9%
Премьер Грузии рассказал о вине в видеоролике Discovery
Импорт праворульных автомобилей в Грузию сократился на 96%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин
В Абхазии, предположительно, нашли останки пропавшего в июле российского туриста
Президент благодарен всем, с чьей помощью удалось привезти останки погибших в Абхазии героев
Позитивная дискриминация
В кафедральном соборе Святой Троицы проходит гражданская панихида по 25 погибшим в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии осудили мошенника, присвоившего деньги турецкой компании
Мэр Махачкалы занял первое место в рейтинге глав столиц Северного Кавказа в СМИ
Мамедъяров: Главы МИД Армении и Азербайджана в ближайшее время встретятся
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна