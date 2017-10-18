31-й батальон III пехотной бригады ВС Грузии официально включился в миссию «Твердая поддержка»

18.10.2017 20:05 31-й батальон III пехотной бригады вооруженных сил Грузии официально включился в миссию "Твердая поддержка".



В Минобороны заявили, что 23-й батальон II пехотной бригады уже полностью передал подразделению задачи охраны авиационной базы Баграм и прилегающей территории.



Церемониал передачи полномочий состоялся на авиационной базе Баграм. Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Грузии, Соединенных Штатов Америки, и Республики Афганистан. Собравшееся общество минутой молчания почтило память грузинских военных, а также гражданских лиц, погибших за территориальную целостность Грузии, и в международных миссиях.



К личному составу обратился с речью командир тактической группировки "Джеронимо", вице-полковник Кристофер Демуре, и командир грузинского союзнического корпуса морских пехотинцев, майор Аарон Ленц. Они поблагодарили 23-й батальон за осуществление задач, предусмотренных международной операцией, и пожелали 31-у батальону успешного исполнения миссии.



В церемониале вместе с бывшим старшим военным представителем вооруженных сил Грузии в Афганистане, полковником Иосифом Николеишвили присутствовали его новый сменщик, полковник Арчил Омиадзе, и командующий авиационной базы Баграм, американский двехзвездный генерал Леопольдо Куинтас.



На мероприятие были приглашены командиры действующих подразделений, дислоцированных на авиабазе коалиционных сил, начальники полиции Карабаха и Баграм. На церемониале присутствовали также грузинские гражданские лица, дислоцированные на авиационной базе Баграм.



Мероприятие передачи полномочия продолжилось церемониалом награждения грузинских и американских военнослужащих. За успешное выполнение миссии " Твердой поддержки" командиру 23-го батальона, вице-полковнику Беке Амброладзе вручили "Бронзовую медаль", а личному составу американские медали. Грузинская сторона за вклад в дело развития военного сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами наградили американских военных медалями "Генерал Квинитадзе", "Какуца Чолокашвили", "За боевое ранение", и "За спасение жизни". Памятные подарки получили также другие представители коалиционных сил.

















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