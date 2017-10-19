Вооруженное нападение на книжный магазин в Тбилиси

19.10.2017 11:35 В магазин "Книжный дом на Бахтриони", расположенный в Сабурталинском районе Тбилиси, ворвался вооруженной ручной гранатой человек и под угрозой взрыва забрал все деньги у кассира.



По информации МВД, личность преступника установлена и ведутся следственные мероприятия.



По произошедшему возбуждено уголовное дело по ст.177.















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