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Вооруженное нападение на книжный магазин в Тбилиси


19.10.2017   11:35
В магазин "Книжный дом на Бахтриони", расположенный в Сабурталинском районе Тбилиси, ворвался вооруженной ручной гранатой человек и под угрозой взрыва забрал все деньги у кассира.

По информации МВД, личность преступника установлена и ведутся следственные мероприятия.

По произошедшему возбуждено уголовное дело по ст.177.






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