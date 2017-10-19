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В Гори обнаружен погибший полицейский
19.10.2017 15:59
Тело полицейского обнаружили в городе Гори на Шиндисском шоссе, сообщает Общественное телевидение Грузии.
На теле погибшего есть несколько огнестрельных ранений в области сердца.
По данным СМИ, погибшего зовут Реваз Окропиридзе, он был сотрудником отделения села Эредви департамента полиции Шида Картли МВД Грузии.
На месте работают эксперт-криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства», что карается ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.
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