В Гори обнаружен погибший полицейский

19.10.2017 15:59 Тело полицейского обнаружили в городе Гори на Шиндисском шоссе, сообщает Общественное телевидение Грузии.



На теле погибшего есть несколько огнестрельных ранений в области сердца.



По данным СМИ, погибшего зовут Реваз Окропиридзе, он был сотрудником отделения села Эредви департамента полиции Шида Картли МВД Грузии.



На месте работают эксперт-криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства», что карается ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

