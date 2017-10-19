Президент Литвы говорит о необходимости создания «военного Шенгена»

19.10.2017 16:51 Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг отправилась в Брюссель для участия в саммите глав ЕС, в рамках встречи она намерена поднять вопрос об упрощенном передвижении военной техники между европейскими странами — так называемом "военном Шенгене".



Саммит Евросоюза пройдет 19-20 октября в бельгийской столице. Исходя из опубликованной программы, в четверг и пятницу утром ожидаются заседания с участием лидеров всех 28 стран союза, а в пятницу днем планируется встреча лидеров 27 остающихся в ЕС стран по вопросам Brexit.



"Мы будем говорить об оживлении сотрудничества в области военной промышленности и о более быстром реагировании на международные кризисы, о совместной работе с третьими странами. И, конечно, с учетом вызовов, которые поставили перед нами учения "Запад", нам необходимо говорить об упрощенном передвижении военной техники между европейскими странами или о так называемом "военном Шенгене", — сказала Грибаускайте в интервью радиостанции LRT.















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