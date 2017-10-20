Стрельба у офиса «Грузинской мечты» в Марнеульском районе - ранены несколько человек

20.10.2017 01:09 В селе Кизиладжло Марнеульского района, у местного офиса "Грузинской мечты", произошло вооруженной нападение, в результате чего ранен мажоритарный кандидат в местное собрание Джейхун Човдаров, действующий депутат собрания и член его семьи.



На место происшествия отправился министр внутренних дел Георгий Мгебришвили. На месте находятся губернатор, представители "Грузинской мечты". Раненые доставлены в больницу, где им проводится соответствующая медицинская помощью.



МВД Грузии возбудило уголовное дело по вышеуказанному факту.















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