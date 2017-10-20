|
Стрельба у офиса «Грузинской мечты» в Марнеульском районе - ранены несколько человек
20.10.2017 01:09
В селе Кизиладжло Марнеульского района, у местного офиса "Грузинской мечты", произошло вооруженной нападение, в результате чего ранен мажоритарный кандидат в местное собрание Джейхун Човдаров, действующий депутат собрания и член его семьи.
На место происшествия отправился министр внутренних дел Георгий Мгебришвили. На месте находятся губернатор, представители "Грузинской мечты". Раненые доставлены в больницу, где им проводится соответствующая медицинская помощью.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по вышеуказанному факту.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна