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Глава МВД просит не связывать с политикой расстрел представителей ГМ в Марнеульском районе
20.10.2017 11:48
Георгий Мгебришвили: Моя просьба, снять политическую подоплеку c происшедшего факта ранения в Марнеули
От предварительных версий следует воздержаться. Не надо рассматривать происшедшее в политическом свете. Моя просьба, снять с этой темы политическую подоплеку - заявил министр внутренних дел Георгий Мгебришвили в связи с фактом ранения в селе Кизиладжало. Георгий Мгебришвили заявил об этом после выхода из управления полиции Марнеули.
"В связи с происшедшим уже началось расследование. Идут интенсивные следственные и оперативные действия. Я прошу вас воздержаться от распространения предварительных версий. Не стоит рассматривать это в политическом разрезе. Моя просьба, снять политическую подоплеку с этой темы"- отметил Мгебришвили.
Министр внутренних дел не исключает, что квалификация расследования, начатого в связи с фактом, происшедшим в Марнеули, может измениться.
"Мы работаем над всеми версиями. Как всегда, ведется следствие, есть определенные оперативные информации, так что надо подождать наших сотрудников, которые ежеминутно получают и обрабатывают информацию. В любое время может измениться квалификация дела, ничего конкретного на данном этапе я не могу сказать"- отметил Георгий Мгебришвили.
По словам министра здравоохранения, перевозка раненных в Тбилиси пока не планируется. По информации Сергеенко, всего ранены пять человек.
"Две операции уже закончились. Состояние одного пациента тяжелое, второго средней сложности. Касательно состояния остальных двух лиц, находящихся в этой клинике, они легко пострадали. В целом пострадали пять человек, пятый находится в другой клинике. Им оказали соответствующую помощь. Двум пациентам, которым провели операцию, понадобится лечение в интенсивной терапии, ежечасная переоценка положения. Касательно их перевозки в Тбилиси, на данном этапе это не планируется, поскольку в случае перевозки больше риска. Здесь есть все, что необходимо, чтобы провести квалифицированное лечение. У меня одна просьба, не надо спешить делать политическое объяснение, это дело следствия. Надо подождать результатов расследования"- заявил Давид Сергеенко.
По информации лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, двое получили проникающие ранения в области живота, и проводится операция, а одного пострадавшего перевезли в отделение интенсивной терапии.
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