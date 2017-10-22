В ближайшие 2-3 года контингент ВС США в Европе будет составлять около 30 тыс. военнослужащих

22.10.2017 20:39 Командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес полагает, что нынешняя численность американского контингента в Европе в ближайшие годы будет оставаться стабильной – на уровне 30 тысяч военнослужащих. По его мнению, увеличение американского контингента в ближайшие два-три года желательно, но это зависит от финансирования, сообщает Deutche Welle. "Когда США настроены всерьез, они дают много денег", – пояснил генерал, выступая с речью в германо-американском центре в Штутгарте, Германия.



При этом Ходжес выразил полную заинтересованность НАТО в том, чтобы держать двери открытыми в контактах с Россией.



"Я также с удовольствием стал бы снова играть в хоккей и вместе тренироваться, однако Россия применила силу для изменения границ европейского государства, и это неприемлемо", – резюмировал генерал, имея в виду российскую аннексию украинского Крыма в 2014 году.



Затронув вопрос о проведении военных маневров в странах Балтии, Ходжес сказал, что важно продемонстрировать присутствие. При этом он назвал крайне маловероятной попытку вторжения России в этот регион.















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