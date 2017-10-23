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Министр обороны Грузии отправился на «Уордропский диалог»
23.10.2017 15:28
Министр обороны Грузии Леван Изория отправился с официальным визитом в Великобританию, в рамках которого посетит двусторонний политический формат Грузия-Великобритания «Уордропский стратегический диалог».
Как сообщает министерство обороны Грузии, Изория планирует выступить на открытии пленарного заседания, в ходе которого затронет темы двустороннего сотрудничества в сфере обороны между Грузией и Великобританией, а также осуществления Существенного пакета Грузия-НАТО (SNGP), предоставленного стране в 2014 года на саммите альянса в Уэльсе.
В ходе визита глава грузинского оборонного ведомства проведет переговоры со своим британским коллегой Майклом Фэллоном. Визит Изория в Великобританию завершится 24 октября.
«Уордропский стратегический диалог» был учрежден в 2014 году и носит имя Оливера Уолдропа — первого Верховного комиссара Великобритании в Грузии в 1919-1921 годах. Британский дипломат и его сестра Марджори Уордроп внесли большой вклад в популяризацию грузинской культуры и литературы.
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