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В ходе спецоперации в Тбилиси задержаны граждане Грузии и Азербайджана


23.10.2017   19:18
В ходе спецоперации в тбилисском районе Варкетили правоохранителями задержаны один гражданин Грузии и один гражданин Азербайджана. Задержание прошло в коммерческом учреждении на Калаубанской улице.

При операции по задержанию присутствовал личный адвокат обвиняемого, однако он не пожелал давать комментарии журналистам.

Как сообщают в МВД, задержанные обвиняются в вымогательстве. О других дополнительных деталях в ведомстве не говорят. По существующей информации, обвиняемые угрозами вымогали деньги у одного из бизнесменов.

Правоохранители уже покинули место спецоперации. Сотрудники учреждения, где проводилась операция, заявляют, что задержанные лица были просто клиентами и они информацией о них не владеют.






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