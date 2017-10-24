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Центральный вокзал в Киеве эвакуируют из-за угрозы взрыва


24.10.2017   10:57
Пассажиров просят покинуть помещение Киевского центрального железнодорожного вокзала в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает «Украинская правда».

"В связи с угрозой взрыва просим вас освободить помещение вокзала", - объявили в громкоговорители около 7 утра во вторник.

Людей просят покинуть вокзал и пройти на платформы.

Поезда курсируют по графику.






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