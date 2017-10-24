Центральный вокзал в Киеве эвакуируют из-за угрозы взрыва

24.10.2017 10:57 Пассажиров просят покинуть помещение Киевского центрального железнодорожного вокзала в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает «Украинская правда».



"В связи с угрозой взрыва просим вас освободить помещение вокзала", - объявили в громкоговорители около 7 утра во вторник.



Людей просят покинуть вокзал и пройти на платформы.



Поезда курсируют по графику.















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