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Центральный вокзал в Киеве эвакуируют из-за угрозы взрыва
24.10.2017 10:57
Пассажиров просят покинуть помещение Киевского центрального железнодорожного вокзала в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает «Украинская правда».
"В связи с угрозой взрыва просим вас освободить помещение вокзала", - объявили в громкоговорители около 7 утра во вторник.
Людей просят покинуть вокзал и пройти на платформы.
Поезда курсируют по графику.
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