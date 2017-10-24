|
Два российских солдата погибли на полигоне в Армении
24.10.2017 12:00
Российский военнослужащий-контрактник непроизвольно выстрелил в сослуживца, нанеся тому смертельное ранение, а затем застрелился сам. Инцидент произошел на полигоне в Армении, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
Как информирует РИА Новости, 23 октября на полигоне Алагяз на территории Армении, при сдаче оружия после проведения занятий "военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился", – говорится в сообщении командования Южного военного округа.
Ранее в понедельник сообщалось о том, что в Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев, после чего был убит.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна