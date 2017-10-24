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Два российских солдата погибли на полигоне в Армении


24.10.2017   12:00
Российский военнослужащий-контрактник непроизвольно выстрелил в сослуживца, нанеся тому смертельное ранение, а затем застрелился сам. Инцидент произошел на полигоне в Армении, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Как информирует РИА Новости, 23 октября на полигоне Алагяз на территории Армении, при сдаче оружия после проведения занятий "военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился", – говорится в сообщении командования Южного военного округа.

Ранее в понедельник сообщалось о том, что в Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев, после чего был убит.






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