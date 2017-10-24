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Молдова активизирует сотрудничество с НАТО


24.10.2017   16:16
Премьер-министр Молдовы Павел Филип посоветовал новому министру обороны Евгению Стурзе активно сотрудничать с НАТО.

"Необходимо механизмы сотрудничество с международными организациями, внедрения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, также нужно обеспечить и хорошие связи с НАТО", - заявил П.Филип в своем выступлении после церемонии приведения к присяге нового министра.

"В декабре будет открыто в Кишиневе и Бюро по связям НАТО. В этой связи я хочу еще раз напомнить свою позицию: Да, республика Молдова является нейтральной страной, но нейтралитет не означает изоляцию. Было много ситуаций, когда молдавские военнослужащие не участвовали в международных учениях. Я надеюсь, что и в этом поставлена точка. В дальнейшем необходимо предоставить возможность подготовки, иметь хорошо организованную, профессиональную армию", - заявил П.Филип.

Он выразил удовлетворение, что "положен конец этому периоду неопределенности, и теперь у министерства обороны есть руководитель".

Премьер отметил, что перед новым министром стоят сложные задачи, "так как мы находимся в периоде разработки стратегий в области обороны, а также в процессе реформирования Национальной армии".

"Добро пожаловать в команду правительства!", - сказал премьер-министр новому министру.

24 октября министром обороны Молдовы назначен 32-летний финансист Евгений Стурза. Указ об этом подписал вместо президента председатель парламента Андриан Канду. Конституционный суд Молдавии на прошлой неделе предоставил такие полномочия спикеру парламента, в связи с тем, что Игорь Додон дважды отклонил предложенную премьер-министром кандидатуру на пост министра обороны. Он мотивировал это тем, что "Стурза не является профессионалом и не соответствует этой должности".






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