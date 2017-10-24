WSJ: НАТО создаст две новые командные структуры из-за напряженности в отношениях с РФ

24.10.2017 19:34 НАТО намерена одобрить создание двух новых командных структур внутри альянса, чтобы укрепить свои слабые стороны на случай любого возможного конфликта с Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По ее данным, министры обороны стран - членов альянса пересмотрят его структуру на встрече в ноябре.



Деятельность одной из новых структур будет сосредоточена на вопросах логистики. Вторая же будет сосредоточена на защите морских коммуникаций Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Решение вопросов финансирования новых подразделений пока не завершено, передает ТАСС.















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