В Конгрессе США требуют расследования урановой сделки с Россией

25.10.2017 12:19 Республиканцы в Конгрессе США объявили о новом расследовании сделки времен президента Обамы, в ходе которой российская государственная корпорация "Росатом" купила канадскую фирму, которой принадлежало около 20 процентов поставок урана в США. Республиканские законодатели заявили 24 октября, что хотят знать, полностью ли были изучены ФБР обстоятельства продажи компании "Уран Один" российской корпорации "Росатом" до того, как сделка была одобрена в 2010 году. Председатель сенатского Комитета по юридическим вопросам Чак Грассли написал в Twitter, что министерство юстиции США должно назначить специального адвоката для расследования сделки с ураном.



Новое расследование вызвано давней жалобой президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе снова заявил, что средства массовой информации проигнорировали сделку с ураном, сосредоточившись на том, не вступали ли в заговор с Россией его помощники в ходе прошлогодних президентских выборов. "Это и есть подлинная история, касающаяся России", - сказал он. "Это не рассказ о заговоре, которого не было, а все остальное - мистификация", - заявил Трамп.



Однако демократы считают, что совместные расследования, объявленные 24 октября Комитетом разведки Палаты представителей и Комитетом по надзору за деятельностью палаты и правительственной реформе, являются "массовой утечкой" из расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы, которая в течение нескольких месяцев проводится в Конгрессе и в Министерстве юстиции США.



«Действуя по настоянию президента, который неоднократно отрицал выводы разведывательных органов относительно участия России в наших выборах, они призваны отвлечь внимание и преследовать предпочтительную цель президента нападать на бывшего президента Барака Обаму и его госсекретаря Хиллари Клинтон, которая была противником Трампа на прошлогодних выборах," - сказала представитель Адама Шиффа, конгрессмена-демократа в Комитете палаты представителей по разведке.



Урановая сделка неоднократно подвергалась сомнению республиканцами в Конгрессе, начиная с 2010 года. Член палаты представителей Питер Кинг сообщил, что направил письмо тогдашнему министру финансов Тимоти Гейтнеру, в котором высказывались "очень и очень серьезные опасения по поводу того, почему мы разрешаем российской компании получить доступ к 20 процентов американского запаса урана". Некоторые республиканцы заявили, что Клинтон одобрила сделку после того, как благотворительный фонд ее мужа получил пожертвование в размере 145 миллионов долларов от руководителей, занимающихся урановой сделкой.



У Госдепартамента есть только одно место в группе из девяти членов, которая контролирует иностранные инвестиции в стратегические активы США, одобрившей соглашение. Кроме того, Госдепартамент сообщил, что Клинтон не принимала участия в принятии решения.















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