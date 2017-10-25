«Лаборатория Касперского» заявила о «случайном» получении секретных файлов АНБ США в 2014 году

25.10.2017 13:09 «Лаборатория Касперского» случайно получила файлы, которые имели отношение к Агентству национальной безопасности США. Об этом рассказал основатель компании Евгений Касперский.



В 2014 году аналитики сообщили ему, что скачали данные о команде хакеров Equation Group, но оказалось, что среди них есть секретные документы АНБ. Позднее «Лаборатория Касперского» утверждала, что АНБ использовала хакеров в своих целях.



Файлы попали в «Лабораторию Касперского» в рамках стандартной процедуры загрузки исследуемых вирусов с компьютеров пользователей. Они, по словам Касперского, были после этого немедленно удалены. Как именно сотрудники поняли, что эти данные секретны, не уточняется.



На прямой вопрос, уведомляла ли «Лаборатория Касперского» АНБ о получении секретных документов, Касперский ответить отказался.



В октябре американские издания со ссылкой на неназванные источники рассказали, что «Лаборатория Касперского» скопировала секретные документы с компьютера сотрудника АНБ. Об этом, как утверждается, узнала израильская разведка, наблюдавшая за действиями антивирусной компании.



Публикациям предшествовало введение запрета на использование антивируса «Касперского» в американских госучреждениях.



До интервью Касперского его компания отрицала любые нарушения при использовании антивируса на территории США.



"Медуза"











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