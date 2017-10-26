В Азербайджане уничтожили группу религиозных экстремистов

26.10.2017 00:36 Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана уничтожили группу религиозных экстремистов, готовивших теракт на митинге оппозиции, который должен пройти 28 октября в Баку, отмечается в сообщении СГБ.



"Было установлено, что группа людей, принявшая присягу одной из действующих за рубежом террористических группировок, собралась в доме гражданина Азербайджана Бахтияра Алекперова по прозвищу "Абдулла" в поселке Локбатан. Члены преступной группировки избрали Б.Алекперова своим "эмиром". С целью совершения череды терактов, члены группировки приобрели необходимые компоненты и кустарным способом изготовили взрывные и зажигательные устройства. 22 октября 2017 года они испытали их на территории поселка Локбатан", - отмечается в сообщении.



Оперативно-техническим путем было определено, что на своих встречах члены группировки пришли к согласию совершить теракт на митинге в Баку, который состоится 28 октября. Целью экстремистской группировки была дестабилизация и нарушение общественно-политического спокойствия в стране, говорится в сообщении.



По уголовному делу, возбужденному в СГБ, было принято решение о привлечении установленных лиц к ответственности, 25 октября были проведены комплексные оперативные мероприятия по их задержанию, сообщает СГБ Азербайджана.



"В ходе спецоперации члены преступной группировки Бахтияр Алекперов, Анар Масимли по прозвищу "Абу Юнис" и Джавид Гусейнли оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия. Оперативная группа в рамках, определенных законодательством, предприняла ответные меры и уничтожила экстремистов из служебного оружия", - отмечается в информации.















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