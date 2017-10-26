Взрыв в Киеве - ранен депутат

26.10.2017 00:39 В Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо", народный депутат Игорь Мосийчук был ранен в результате взрыва, сообщает пресс-служба нардепа на его странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.



По информации пресс-службы, в данный момент его госпитализировали и везут в больницу.



В свою очередь как сообщила начальник пресс-службы полиции г. Киева Оксана Блищик на своей странице в соцсети Фейсбук, два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе столицы.



"В 22.05 в полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля по улице Адама Мицкевича в Соломенском районе. На место выехали все профильные службы. По предварительной информации, пострадали два человека. Информация уточняется", - написала она.



Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", один из пострадавших – народный депутат Игорь Мосийчук.















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