Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Взрыв в Киеве - ранен депутат


26.10.2017   00:39
В Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо", народный депутат Игорь Мосийчук был ранен в результате взрыва, сообщает пресс-служба нардепа на его странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

По информации пресс-службы, в данный момент его госпитализировали и везут в больницу.

В свою очередь как сообщила начальник пресс-службы полиции г. Киева Оксана Блищик на своей странице в соцсети Фейсбук, два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе столицы.

"В 22.05 в полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля по улице Адама Мицкевича в Соломенском районе. На место выехали все профильные службы. По предварительной информации, пострадали два человека. Информация уточняется", - написала она.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", один из пострадавших – народный депутат Игорь Мосийчук.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия планирует увеличить экспорт киви в Японию
Национальный банк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7%
Всемирный банк увеличил прогноз экономического роста Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии началась новая этническая чистка
Что ожидает жителей Гали?
В Абхазии задержали 15 выходцев из Африки и Ближнего Востока
Руководство Абхазии обвинили в притеснении традиционных мусульман
В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Житель Ингушетии оштрафован за донос на полицейских
В Азербайджане уничтожены лица, планировавшие теракт на митинге Национального Совета
Курс грузинского лари резко упал после выборов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна