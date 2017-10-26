Число жертв взрыва в Киеве возросло до двух человек

26.10.2017 11:45 Число жертв взрыва в Киеве возросло до двух человек. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, передает РИА Новости.



"Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области расследуют факт взрыва в столице, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и еще четверо граждан. Двое погибших", - написала она в Facebook.



Открыто уголовное дело по ст. 258-3 УК Украины "Создание террористической группы или террористической организации".















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