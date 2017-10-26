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Смерть при задержании: очевидцы заявляют о применении полицией физической силы


26.10.2017   11:52
Очевидцы заявляют, что полицейские примени физическую силу по отношению к мужчине, который скончался при задержании в Тбилиси.

Накануне вечером 33-летний Паата Павлиашвили скончался во время задержания в административном порядке. Инцидент произошел на плато Нуцубидзе, куда патрульная полиция прибыла из-за конфликта соседей.

Согласно заявлению МВД Грузии, Павлиашвили не был участником ссоры, однако вмешался в ситуацию, начав оскорблять вызвавших патруль жителей и полицейских. Мужчина отказывался подчиниться требованиям правоохранителей, которые призывали его к спокойствию. В административном порядке полиция задержала Павлиашвили вместе с еще несколькими участниками конфликта. Как заявили в ведомстве, при задержании мужчине «неожиданно стало плохо, и он скончался на месте».

МВД утверждает, что во время инцидента молодой мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Соседи также подтверждают эту ситуацию. По их словам, Павлиашвили успел сообщить полиции, что чувствует себя нехорошо и попросил освободить его.

«Я видела, что полиция скрутила ему руки. Один из этих несчастных сказал, что ему плохо и попросил оставить его в покое. Парни, которые были рядом, также просили: «Отпустите мужчину. Вы же видите, что ему плохо». Была применена чрезмерная сила – это факт», — сказала в эфире Первого канала ОВГ одна из местных жительниц Кетеван Тодрия.

Главная прокуратура Грузии в связи с инцидентом на плато Нуцубидзе начала расследование по 116 статье УК Грузии – «причинение смерти по неосторожности». В рамках начатого следствия, производившие задержание члены патрульного экипажа были допрошены. Тело Пааты Павлиашвили было доставлено в прозектуру города Рустави.






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