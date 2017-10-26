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Немецкий советник DIB награжден медалью «Генерал Квинитадзе»


26.10.2017   14:09
Первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани провела прощальную встречу с немецким советником Школы институционального строительства обороны (DIB) Андреасом Глодэ, в ходе которого немецкий специалист был награжден медалью «Генерал Квинитадзе».

Лела Чиковани поблагодарила Андреаса Глодэ за значительную и успешную деятельность в Грузии.

Андрекс Глодэ проработал на посту советника DIB два года. Его сменит также немецкий специалист Конрад Вудтке, который присутствовал на вышеуказанной встрече.

На встрече также присутствовали лидер основной группы (NATO Core Team) программы Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), морской капитан Штефан Аникофер, другие представители группы, военный атташе Германии в Грузии, вице-полковник Франц-Йозев Нолте и польский советник сил специальных операций.






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