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Военнослужащий-срочник погиб в результате несчастного случая в Западной Грузии


26.10.2017   17:28
Близ административной границы сел Мужава и Лекухона, в Цаленджихском муниципалитете, близ абхазской линии российской оккупации, погиб грузинский военнослужащий.

по информации представителя главы администрации села Мужава Мамуки Чхапелия, инцидент произошел сегодня. Он же отметил, что это был несчастный случай - непроизвольным выстрелом одного из военнослущих был ранен другой. Была вызвана Скорая помощь, но спасти военнослужащего не удалось.

По информации медицинского менеджера Зугдидской реферальной больницы Ники Чежия, пациент был уже мертв, когда было доставлен в клинику.

Погибший был срочником. Следствие ведется по ст.166 УКГ - «причинение смерти по неосторожности», что карается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.






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