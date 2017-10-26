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Министр обороны Франции обсудила в Тбилиси вопросы подготовки грузинских офицеров ПВО


26.10.2017   21:31
Тбилиси сегодня с однодневным визитом посетила министр обороны Франции Флоранс Парли. Она провела двусторонние переговоры со своим грузинским коллегой Леваном Изория, после чего покинула Тбилиси.

Глава оборонного ведомства Франции отметила, что ее визит в Грузию является наглядным примером тесного партнерства двух стран.

«У нас есть очень сильное сотрудничество в военной сфере. Мы также хорошо сотрудничаем в направлении военной индустрии. Более того, Франция и Грузия очень тесно работают вместе. Мы чувствительно воспринимаем ту ситуацию, перед которой стоит ваша страна. Я хочу убедить своего грузинского коллегу в том, что Франция поддерживает Грузию», — сказала Парли.

С начала 2018 года Грузия и Франция займутся подготовкой грузинских офицеров, которые будут специализироваться на работе с системой противовоздушной обороны, — сообщил Изория.

Летом 2015 года Грузия подписала с французской стороной два соглашения о закупках системы противовоздушной обороны. Документ содержит секретные данные. Согласно распространенной в СМИ информации, Франция предоставит Грузии зенитные ракетные комплексы типа VL MICA и мобильные радиолокационные станции.

«Хочу сказать, что у нас с Францией есть хорошие двусторонние отношения в сфере обороны. Особенно я выделил бы поддержку Франции в деле создания системы воздушной обороны. В этом направлении в будущем году мы планируем интенсивную работу, в частности, в начале будущего года мы подготовим офицеров специально для работы с этой системой», — сказал Изория.

Ранее сообщалось. что планируется переподготовка до 37 грузинских офицеров. В июне 2016 года стало известно, что Франция начнет поставлять элементы ПВО в Грузию в начале 2017 года.

Изория отметил, что помимо создания системы ПВО, Грузия с Францией сотрудничает и в сфере безопасности бассейна Черного моря. Так, в конце ноября запланирован визит французского военного корабля в портовый город Батуми. Это не первый визит корабля ВМС Франции в Грузию. В октябре 2016 года в Батуми вошел боевой корабль ВМС Франции типа корвет Premier maitre l’Her.

«Я также хочу подчеркнуть, что Франция, как член НАТО, внесет свой вклад в дело обеспечения безопасности бассейна Черного моря. В конце ноября запланирован визит военного судна, и у нас будет возможность принять судно в Батуми», — добавил глава Минобороны Грузии.

«У нас также есть очень хорошее сотрудничество в сфере образования. Много грузинских военнослужащих получают и будут получать в будущем образование во Франции. Была зафиксирована однозначная готовность к этому. Таким образом, у нас есть основание для укрепления нашего сотрудничества в будущем», — подчеркнул министр.

В министерстве обороны Грузии отмечают, что это пятая по счету встреча Изория с главами оборонных ведомств мира в течение месяца. До встречи с Флоранс Парли глава грузинского оборонного ведомства провел переговоры со своими коллегами из Канады, Литвы, Германии и Великобритании.






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