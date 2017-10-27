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Стали известны подробности гибели солдата-срочника МВД Грузии


27.10.2017   11:58
19-летний Бека Русия, проходивший срочную службу в департаменте по особым заданиям МВД Грузии, погиб из-за случайного выстрела, который был произве его сослуживцем при пересдаче смены. Информацию об этом распространяет телекомпания «Рустави 2» со ссылкой на соседей погибшего солдата-срочника.

Несчастный случай произошел накануне на полицейском посту в селе Мужава Цаленджихского района, находящемся на административной границе с самопровозглашенной Абхазией. Тело погибшего поздно ночью доставили в родной город Абаша в регионе Самегрело. Русия должен был завершить службу через несколько недель, а затем стать контрактником.

«Мы узнали, что он сдавал смену и друг случайно выстрелил в него. Я думаю, он служил один год. Если я не ошибаюсь, 11 ноября он заканчивал свои полномочия, должен был освободиться и вернуться в семью», — сказала соседка семьи погибшего Мадона Габелая в интервью «Рустави 2».

Соболезнования семье погибшего выразил заместитель министра внутренних дел Грузии Мераб Малания, который поздно ночью прибыв в Абаша. По словам Малания, по предварительным данным, Русия получил ранение в результате несчастного случая. Замглавы МВД заверил семью погибшего, что по делу будет проведено основательное расследование.

«Министерство внутренних дел полностью берет ответственность за похороны. Я имею ввиду финансовую помощь и поддержку семьи. Версий может быть уйма. Ведется следствие, и оно ответит на все вопросы. Все, кто являются участниками этого инцидента, допрошены. Никто никуда не убегал, все на месте», — сказал журналистам Малания.

Инцидент близ разделительной линии стал поводом для резкой критики в адрес властей Грузии со стороны наблюдателей.

Эксперты по вопросам безопасности считают, что на полицейских постах близ территорий, неконтролируемой центральными властями Грузии, службу должны нести не новобранцы, а профессиональные военные.

«Исходя из всех практических и политических аспектов, было бы более оправданно и целесообразно, чтобы там была профессиональная армия. Не желательно, чтобы призывник стоял на таком месте, где из-за отсутствия опыта он может спровоцировать конфликт. Сегодня этот несчастный случай произошел между нами, а если такое случится в отношении российского военного, то это может довольно-таки сильно осложнить ситуацию, и пустить коту под хвост политику нераздражения России, проводимую нашими властями», — сказал основатель Центра стратегического анализа Грузии Нодар Харшиладзе в интервью «Рустави 2».

В связи со случившимся в селе Мужава уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», что наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.






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