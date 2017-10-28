В Грузии отремонтировали и сдали в эксплуатацию здания 19 пограничных секторов

28.10.2017 17:09 С октября 2012 года в Грузии отремонтировали и сдали в эксплуатацию здания 19 пограничных секторов, говорится в сообщении на странице правительства страны в соцсети Facebook.



Открытие и сдача в эксплуатацию еще одного "Развитие погранполиции, усиление ее возможностей, оснащение современными технологиями, обновление инфраструктуры и модернизация является одним из главных приоритетов для министерства внутренних дел, так как защищенная граница является важным фундаментом для безопасности страны", — сказал глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили.



Министр в пятницу открыл обновленный пограничный сектор "Сулда" на грузино-турецкой границе.



Новое здание пограничного сектора полностью оснащено современным оборудованием и соответствует международным стандартам. Работающие на месте пограничники ответственны за контроль над 15-километровым участком грузино-турецкой границы.



Проект был осуществлен при финансовой поддержке Агентства по сокращению военной угрозы США (DTRA).



"Это еще одни пример нашего тесного сотрудничества и партнерства в борьбе против таких глобальных проблем, каковыми являются незаконное пересечение границы и провоз через границу запрещенных материалов. Этот вопрос является предметом общих интересов двух стран, и мы должны сотрудничать в этом направлении", — сказал полос США в Грузии Ян Келли, также посетивший новое здание пограничного сектора.





В феврале 2016 года погранполиция МВД Грузии и Агентство по сокращению военной угрозы США подписали соглашение, в рамках которого власти США выделят Грузии порядка 10 миллионов долларов на модернизацию системы охраны государственной границы.



В рамках проекта в январе в районе поселка Лило (близ Тбилиси) открылся центр кинологии Грузии, а также сдан в эксплуатацию отремонтированный пограничный сектор "Садахло", расположенный на грузино-армянской границе.















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