Погранполиция Грузии в ближайшие полгода получит новые вертолеты

28.10.2017 19:47 Авиационный парк пограничной полиции МВД Грузии в ближайшие полгода пополнится новыми летательными аппаратами. Об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.



Свое заявление глава МВД сделал в ходе церемонии награждения пилотов, принимавших участие в тушении лесных пожаров в Грузии летом 2017 года.



Мгебришвили отметил, что развитие пограничной полиции и усиление ее возможностей является одним из главных приоритетов возглавляемого им ведомства.



«Одним из главных направлений в пограничной полиции является развитие авиации и, конечно же, усиление ее возможностей. При поддержке премьер-министра мы уже начали этот процесс. Большая часть проблем уже решена, и я могу сказать, что в ближайшие пять-шесть месяцев у нас, по всей вероятности, появится дополнительная сила в виде летательных аппаратов, что сделает нашу работу намного более эффективной», — отметил Мгебришвили.



На сегодняшней церемонии министр наградил ведомственными медалями 21 пилота и четырех сотрудников бюро по политике информационных технологий и развитию. Пилоты получили медали «За отвагу», а работники бюро по политике информационных технологий и развитию — «За особые заслуги».



«Мы вместе прошли через очень тяжелое и горячее лето, в прямом и переносном значении этого слова. В очередной раз был проявлен ваш высокий профессионализм и преданность работе. Во время борьбы со стихией каждое ваше появление в небе было надеждой, проявлением силы и конкретных результатов. За вами следила вся Грузия, в том числе и наши дети, наше будущее поколение, которые видели, как нужно любить свою родину и каким преданным быть своему делу», — сказал Мгебришвили.



На церемонии награждения также присутствовали члены семей летчиков. Гостям мероприятии был показан видеоролик, рассказывающий о работе авиации для ликвидации пожара.



Летом 2017 года Грузию охватила серия лесных пожаров. Самым крупным оказался пожар в села Даба Боржомского ущелья, который возник 20 августа. Из-за сложного рельефа, сухой и ветреной погоды на его тушение понадобилось шесть дней. В результате сгорела территория леса площадью более 100 гектаров. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь.















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