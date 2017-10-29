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В Грузии задержан нарколеаризатор, разыскиваемый Интерполом Германии
29.10.2017 14:03
Сотрудники бюро Интерпола Тбилиси на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» (грузино-турецкая граница) задержали 33-летнего Е.Ч., разыскиваемого немецким бюро Интерпола Висбадена. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Е.Ч. в Германии обвиняется в совершении наркопреступлений, в частности, в реализации наркотиков. В международный розыск обвиняемый был объявлен в январе 2017 года.
В настоящее время проводятся мероприятия для экстрадиции задержанного в Германию.
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