В Грузии задержан нарколеаризатор, разыскиваемый Интерполом Германии

29.10.2017 14:03 Сотрудники бюро Интерпола Тбилиси на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» (грузино-турецкая граница) задержали 33-летнего Е.Ч., разыскиваемого немецким бюро Интерпола Висбадена. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Е.Ч. в Германии обвиняется в совершении наркопреступлений, в частности, в реализации наркотиков. В международный розыск обвиняемый был объявлен в январе 2017 года.



В настоящее время проводятся мероприятия для экстрадиции задержанного в Германию.















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