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В Грузии задержан нарколеаризатор, разыскиваемый Интерполом Германии


29.10.2017   14:03
Сотрудники бюро Интерпола Тбилиси на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» (грузино-турецкая граница) задержали 33-летнего Е.Ч., разыскиваемого немецким бюро Интерпола Висбадена. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Е.Ч. в Германии обвиняется в совершении наркопреступлений, в частности, в реализации наркотиков. В международный розыск обвиняемый был объявлен в январе 2017 года.

В настоящее время проводятся мероприятия для экстрадиции задержанного в Германию.






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