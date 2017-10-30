В Афинах задержали семерых грузин, обвиняемых в разбоях с пытками

30.10.2017 15:08 В ходе расследования зверского преступления, когда домушники пытали раскаленным утюгом 85-летнюю старушку, оказалось, что в состав банды входили граждане Грузии. В частности, сообщается, что банда налетчиков применявших к своим жертвам "устрашение утюгом", уже ранее задерживались и даже получили тюремные сроки, однако...вскоре вышли на свободу по закону Параскевопулоса. По имеющейся информации, трое из семи грабителей недавно вышли из тюрьмы. Остальные четверо приехали из Грузии, чтобы "обучить мастерству" коллег, промышляющих на территории Греции. Полиция вела наблюдение за преступной группой не менее 2,5 месяцев.



Жертвой положений закона Параскевопулоса стала 85-летняя пожилая женщина, проживающая в столичном районе Кипсели. Несчастной пришлось пережить моменты ужаса и страшной боли, когда преступники пытали ее раскаленным утюгом, чтобы та сказала где лежат деньги. Преступники не поверили, что у бабушки нет денег, хотя обстановка в квартире говорила о бедственном положении хозяйки.



В конце концов, забрав 50 евро и копеечные золотые украшения, преступники ретировались. А 85-летняя попала в больницу с ожогами и в тяжелом психическом состоянии.



Как сообщили в Юговосточном отделении Афинской безопасности, трое из семи грабителей были недавно освобождены из-за выгодных положений закона Параскевопулоса. Что касается остальных четырех, то они приехали в Грецию из Грузии, где занимались аналогичной преступной деятельностью.



Хотя семь грузин были арестованы, правоохранительные органы продолжают выяснять, какие другие случаи (помимо нападения на 85-летнюю) были ими совершены. Предположительно, одной из их жертв стал тренер команды "Атромитос" - Дамир Канантис.















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