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Министру обороны Грузии передали памятную медаль «Дня независимости» Украины
30.10.2017 17:00
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов наградил Левана Изория памятной медалью "День независимости" Украины.
В Минобороны сообщают, что в мероприятии присутствовали атташе обороны Украины генерал-майор Игорь Остапенко, и первый заместитель обороны Лела Чиковани.
По информации оборонного ведомства, 24 августа текущего года руководящие лица оборонного ведомства Грузии присутствовали на мероприятии, посвященном 26-й годовщине независимости Украины. В параде приняли участие представители национальной гвардии Грузии. Тогда министр обороны Грузии отменил визит в Украину из-за участия в работе по ликвидации огня в Атенском ущелье.
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